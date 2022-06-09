"Мруть як мухи": рашисти вивели залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників, передає УНН.
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"Вони відтянули звідти (Сєвєродонецьк - ред.) свої підрозділи з бурятами. Там дуже багато не вистачає бурятів, тому вони їх і відвели, тобто далі займаються такою брехнею і пропагандою", - розповів Гайдай.
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Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.
"Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", - додав голова області.
Бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад: "Втрати рашистів значно перевищують втрати ЗСУ".
"Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого - діятимемо на випередження", - додав він.
Додамо
Раніше сьогодні Гайдай повідомляв, що рашисти не контролюють Сєвєродонецьк. Промзона міста, яку контролюють ЗСУ, під постійними обстрілами. Місто системно знищується.