"Мруть як мухи": рашисти вивели залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками - Гайдай

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"Вони відтянули звідти (Сєвєродонецьк - ред.) свої підрозділи з бурятами. Там дуже багато не вистачає бурятів, тому вони їх і відвели, тобто далі займаються такою брехнею і пропагандою", - розповів Гайдай.

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Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.

"Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", - додав голова області.

Бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад: "Втрати рашистів значно перевищують втрати ЗСУ".

"Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав - це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи. Слідкуємо, в разі чого - діятимемо на випередження", - додав він.

Додамо

Раніше сьогодні Гайдай повідомляв, що рашисти не контролюють Сєвєродонецьк. Промзона міста, яку контролюють ЗСУ, під постійними обстрілами. Місто системно знищується.