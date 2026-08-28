Землетрус зафіксували біля кордону Грузії та Азербайджану
Київ • УНН
Поштовхи магнітудою 3,2 сталися вранці за 2 км від кордону на території Азербайджану. Руйнувань не зафіксовано.
Землетрус магнітудою 3,2 стався сьогодні вранці біля кордону Грузії та Азербайджану. Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Підземні поштовхи зафіксували о 9:45 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився за 2 км від кордону вглиб азербайджанської території, недалеко від грузинського Національного парку Вашловані.
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,726.08.26, 21:45 • 19549 переглядiв
Осередок залягав на глибині 23 кілометри.
Повідомлень про руйнування не надходило.