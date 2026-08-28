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Землетрус зафіксували біля кордону Грузії та Азербайджану

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Поштовхи магнітудою 3,2 сталися вранці за 2 км від кордону на території Азербайджану. Руйнувань не зафіксовано.

Землетрус зафіксували біля кордону Грузії та Азербайджану

Землетрус магнітудою 3,2 стався сьогодні вранці біля кордону Грузії та Азербайджану. Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Підземні поштовхи зафіксували о 9:45 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився за 2 км від кордону вглиб азербайджанської території, недалеко від грузинського Національного парку Вашловані.

На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,726.08.26, 21:45 • 19549 переглядiв

Осередок залягав на глибині 23 кілометри.

Повідомлень про руйнування не надходило.

Антоніна Туманова

Світ
Азербайджан
Грузія