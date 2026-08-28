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Землетрясение зафиксировали у границы Грузии и Азербайджана

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли утром в 2 км от границы на территории Азербайджана. Разрушений не зафиксировано.

Землетрясение зафиксировали у границы Грузии и Азербайджана

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром у границы Грузии и Азербайджана. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузии».

Подземные толчки зафиксировали в 9:45 по тбилисскому времени. Эпицентр находился в 2 км от границы вглубь азербайджанской территории, недалеко от грузинского Национального парка Вашловани.

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Очаг залегал на глубине 23 километров.

Сообщений о разрушениях не поступало.

Антонина Туманова

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