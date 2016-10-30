Землетрус магнітудою 3,2 стався у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 3,2 бала. Про це повідомляє Центр сейсмічного моніторингу Державного університету Іллі, передає УНН з посиланням на "Грузія.Online".
За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи сталися у неділю 30 жовтня, у 16 км на схід від міста Кварелі (регіон Кахетія, Східна Грузія). Епіцентр землетрусу розташований у 11 км від села Сарусо.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
Про потерпілих або руйнування інформації не надходило.
Нагадаємо, 30 жовтня два землетруси магнітудою 6,5 і 4,6 сталися в Центральній Італії.
Також зазначимо, 30 жовтня у Росії на Кубані стався землетрус магнітудою 4,6.