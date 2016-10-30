Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На востоке Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга Государственного университета Илии, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".
По информации сейсмологов, подземные толчки произошли в воскресенье 30 октября, в 16 км к востоку от города Кварели (регион Кахетия, Восточная Грузия). Эпицентр землетрясения находился в 11 км от села Сарусо.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало.
Напомним, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.
Также отметим, 30 октября в России на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,6.