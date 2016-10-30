Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии

По информации сейсмологов, подземные толчки произошли в воскресенье 30 октября, в 16 км к востоку от города Кварели (регион Кахетия, Восточная Грузия). Эпицентр землетрясения находился в 11 км от села Сарусо.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Напомним, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.

Также отметим, 30 октября в России на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,6.