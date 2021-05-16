Земан назвав внесення Чехії до списку “недружніх” країн дурістю з боку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан прокоментував внесення Чехії до списку “недружніх” країн Росії. Про це пише УНН з посиланням на Frekvence 1.
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За його словами, включення Чехії до списку “недружніх”, є дурістю з боку Росії. Він додав, що якщо дружби бути не може, нехай будуть хоча б “правильні стосунки”.
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У МЗС Чехії вважають, що рішення Росії включити Чехію до списку “недружніх” країн поряд із США є кроком до подальшої ескалації відносин.
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