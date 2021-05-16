Земан назвал внесение Чехии в список “недружественных” стран глупостью со стороны России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение Чехии в список “недружественных” стран России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Frekvence 1.
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По его словам, включение Чехии в список “недружественных”, является глупостью со стороны России. Он добавил, что если дружбы быть не может, пусть будут хотя бы “правильные отношения”.
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В МИД Чехии считают , что решение России включить Чехию в список “недружественных” стран наряду с США является шагом к дальнейшей эскалации отношений.
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