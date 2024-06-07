Зеленський зустрівся з головою Національних зборів Франції: обговорили підготовку до Саміту миру
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з головою Національних зборів Франції, щоб обговорити підготовку до Глобального мирного саміту та євроінтеграційні пріоритети України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве та її керівниками. Вони обговорили підготовку до Глобального саміту миру та євроінтеграційні пріоритети України, пише УНН.
"Зустрівся з головою Національних зборів Франції та керівниками комітетів. Ми обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Окрема увага – євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС",- написав Президент у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції відреагував на російські погрози Франції.