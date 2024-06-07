Зеленський відреагував на погрози росії щодо Франції: це стало ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Франції відреагував на російські погрози Франції, назвавши їх аргументом на користь сміливості.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції відреагував на російські погрози Франції, передає кореспондент УНН.
Коли вчора прозвучали прямі погрози Франції, це стало ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості, на користь того, щоб жодне зло в світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями
Доповнення
Раніше голова мзс росії сергій лавров заявив, що французькі військові в Україні були б "законною ціллю" для російської армії.
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