Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  55973 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  55501 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  67073 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113516 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111111 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113611 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления во Франции отреагировал на российские угрозы Франции, назвав их аргументом в пользу смелости.

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Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.

Новости Мира •   •  5784 просмотра
Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

Согласно декларациям, поданным в Национальное агентство по предотвращению коррупции, лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко в мае обогатил еще более 227 миллионов гривен.

политика •   •  7183 просмотра
Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"

Во временно оккупированном Луганске сообщают о взрывах и пожаре.

Война •   •  11309 просмотра
"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"

Курсы реабилитации и необходимые лекарства для детей с тяжелыми диагнозами - основное направление деятельности Биржи благотворительности "ДоброДій" в мае

Курсы реабилитации и необходимые лекарства для детей с тяжелыми диагнозами - основное направление деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій" в мае.

Общество •   •  9547 просмотра
Курсы реабилитации и необходимые лекарства для детей с тяжелыми диагнозами - основное направление деятельности Биржи благотворительности "ДоброДій" в мае

Ядерная безопасность и обеспечение работы украинских АЭС: Галущенко встретился с директором МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Галущенко встретился с директором МАГАТЭ Гросси, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности, предотвращения отключений электроэнергии на украинских атомных электростанциях и координации усилий по обеспечению их безопасной эксплуатации в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  11123 просмотра
Ядерная безопасность и обеспечение работы украинских АЭС: Галущенко встретился с директором МАГАТЭ

Выпускникам строительного колледжа в Луганске выписали "боевые" повестки - ОВА

Выпускникам строительного колледжа из Луганска при постановке на воинский учет выдали повестки.

Общество •   •  10729 просмотра
Выпускникам строительного колледжа в Луганске выписали "боевые" повестки - ОВА

США предупредили, что Израиль должен быть полностью "прозрачным" в отношении гибели 35 человек в школе Газы после воздушного удара ЦАХАЛ

После авиаудара по школе БАПОР в Газе, в результате которого погибло до 45 гражданских лиц, в том числе 14 детей, Соединенные Штаты призвали Израиль к полной прозрачности. В Вашингтоне призвали Израиль назвать имена погибших боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  8299 просмотра
США предупредили, что Израиль должен быть полностью "прозрачным" в отношении гибели 35 человек в школе Газы после воздушного удара ЦАХАЛ

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ, считает адвокат.

Экономика •   •  35593 просмотра
Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Из российской оккупации спасли еще одного ребенка

Восьмилетний мальчик был спасен от российской оккупации в Херсонской области и возвращен на территорию, подконтрольную Украине.

Общество •   •  8741 просмотра
Из российской оккупации спасли еще одного ребенка