Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции отреагировал на российские угрозы Франции, передает корреспондент УНН.

Когда вчера прозвучали прямые угрозы Франции, это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости, в пользу того, чтобы ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее глава МИД россии сергей лавров заявил, что французские военные в Украине были бы "законной целью" для российской армии.

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф