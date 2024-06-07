Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с председателем Национального собрания Франции Эль Брон-пиве и ее руководителями. Они обсудили подготовку к глобальному саммиту мира и евроинтеграционные приоритеты Украины, пишет УНН.

"Встретился с председателем Национального собрания Франции и руководителями комитетов. Мы обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Отдельное внимание-евроинтеграционным приоритетам Украины, в частности ожидаемому принятию переговорных рамок для фактического начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС", - написал Президент в своем телеграм-канале.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции отреагировал на российские угрозы Франции.