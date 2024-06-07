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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции: обсудили подготовку к саммиту мира

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 11:08  •  963 просмотра

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Зеленский встретился с председателем Национального собрания Франции, чтобы обсудить подготовку к глобальному мирному саммиту и евроинтеграционные приоритеты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с председателем Национального собрания Франции Эль Брон-пиве и ее руководителями. Они обсудили подготовку к глобальному саммиту мира и евроинтеграционные приоритеты Украины, пишет УНН.

"Встретился с председателем Национального собрания Франции и руководителями комитетов. Мы обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Отдельное внимание-евроинтеграционным приоритетам Украины, в частности ожидаемому принятию переговорных рамок для фактического начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС", - написал Президент в своем телеграм-канале.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции отреагировал на российские угрозы Франции.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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