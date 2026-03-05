Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та компоненти для дронів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та технології, зокрема електроніку для безпілотників. Це можна побачити в уламках "шахедів", які б'ють по Близькому Сходу.
Деталі
За його словами, це можна побачити в уламках "шахедів", які б’ють по Близькому Сходу.
На сьогодні росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили - вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України
Водночас, президент України вважає, що росія все ж може допомагати Ірану озброєнням і технологіями. Зокрема, йдеться про електроніку для безпілотників.
Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів - якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо. Що ще може росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато
