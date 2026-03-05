Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та компоненти для дронів

росія може передавати Ірану озброєння та комплектуючі для безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, це можна побачити в уламках "шахедів", які б’ють по Близькому Сходу.

На сьогодні росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили - вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України

Водночас, президент України вважає, що росія все ж може допомагати Ірану озброєнням і технологіями. Зокрема, йдеться про електроніку для безпілотників.

Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів - якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо. Що ще може росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато