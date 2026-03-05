$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 7918 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Що таке генеративний ШІ та як він працює
4 березня, 11:48
Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та компоненти для дронів

Київ

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та технології, зокрема електроніку для безпілотників. Це можна побачити в уламках "шахедів", які б'ють по Близькому Сходу.

Зеленський заявив, що росія може передавати Ірану зброю та компоненти для дронів

росія може передавати Ірану озброєння та комплектуючі для безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, це можна побачити в уламках "шахедів", які б’ють по Близькому Сходу.

На сьогодні росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили - вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України

- каже президент.

Водночас, президент України вважає, що росія все ж може допомагати Ірану озброєнням і технологіями. Зокрема, йдеться про електроніку для безпілотників.

Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів - якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо. Що ще може росія давати Ірану? Системи ППО можуть давати. В них їх достатньо багато

- наголошує президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливого зменшення поставок ППО та ракет для України з боку США у разі тривалої війни на Близькому Сході. Він також зазначив, що Іран вже не може передавати зброю росії, але рф виробляє ракети та дрони за іранськими ліцензіями.

Алла Кіосак

