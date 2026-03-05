Зеленский заявил, что россия может передавать Ирану оружие и компоненты для дронов

россия может передавать Ирану вооружение и комплектующие для беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, это можно увидеть в обломках "шахедов", которые бьют по Ближнему Востоку.

На сегодняшний день россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого. Все силы - они либо находятся в земле Украины, либо задействованы в войне против Украины

В то же время, президент Украины считает, что россия все же может помогать Ирану вооружением и технологиями. В частности, речь идет об электронике для беспилотников.

Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие. Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров - если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем. Что еще может россия давать Ирану? Системы ПВО могут давать. У них их достаточно много