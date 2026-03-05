$43.720.26
Эксклюзив
08:05 • 7524 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 26193 просмотра
4 марта, 19:36 • 57047 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 57047 просмотра
4 марта, 19:36 • 57047 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 65728 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 71119 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 40447 просмотра
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 40447 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 37867 просмотра
4 марта, 09:19 • 37867 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60533 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82672 просмотра
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82672 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 70129 просмотра
3 марта, 15:45 • 70129 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Зеленский заявил, что россия может передавать Ирану оружие и компоненты для дронов

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может передавать Ирану оружие и технологии, в частности электронику для беспилотников. Это можно увидеть в обломках "шахедов", которые бьют по Ближнему Востоку.

Зеленский заявил, что россия может передавать Ирану оружие и компоненты для дронов

россия может передавать Ирану вооружение и комплектующие для беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, это можно увидеть в обломках "шахедов", которые бьют по Ближнему Востоку.

На сегодняшний день россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого. Все силы - они либо находятся в земле Украины, либо задействованы в войне против Украины

- говорит президент.

В то же время, президент Украины считает, что россия все же может помогать Ирану вооружением и технологиями. В частности, речь идет об электронике для беспилотников.

Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие. Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров - если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем. Что еще может россия давать Ирану? Системы ПВО могут давать. У них их достаточно много

- подчеркивает президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного уменьшения поставок ПВО и ракет для Украины со стороны США в случае длительной войны на Ближнем Востоке. Он также отметил, что Иран уже не может передавать оружие россии, но рф производит ракеты и дроны по иранским лицензиям.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира