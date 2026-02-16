Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня за підтримку України та зусилля щодо створення Спеціального трибуналу. Обговорювалися питання притягнення Росії до відповідальності та запровадження компенсаційного механізму.
Президент України подякував генеральному секретарю Ради Європи та його команді за підтримку України й зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
"‘Дякую Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку нашого народу в часи складних випробувань, і особливо за зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня", – йдеться у дописі.
Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік.
"Сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, ще навіть швидшими, ніж минулого року.Має бути більше єдності всередині Європи в роботі для притягнення росії до відповідальності. Під час зустрічі обговорили запровадження компенсаційного механізму. Питання відповідальності за злочини – це один із факторів достойного закінчення війни,"- наголосив у дописі президент України.
