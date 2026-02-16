Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня

$43.100.11
Ексклюзив
16:45 • 360 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 4464 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 14861 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 16350 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 35311 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 23498 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28023 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34406 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36984 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 76131 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 25456 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 23276 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 12247 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 17304 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 9690 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Франція
Івано-Франківська область
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
MIM-104 Patriot

Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня за підтримку України та зусилля щодо створення Спеціального трибуналу. Обговорювалися питання притягнення Росії до відповідальності та запровадження компенсаційного механізму.

Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом І ступеня

Президент України подякував генеральному секретарю Ради Європи та його команді за підтримку України й зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"‘Дякую Генсеку Ради Європи та його команді за підтримку нашого народу в часи складних випробувань, і особливо за зусилля щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня", – йдеться у дописі.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що багато важливих питань було вирішено протягом минулого року, і є плани на цей рік.

"Сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, ще навіть швидшими, ніж минулого року.Має бути більше єдності всередині Європи в роботі для притягнення росії до відповідальності. Під час зустрічі обговорили запровадження компенсаційного механізму. Питання відповідальності за злочини – це один із факторів достойного закінчення війни,"- наголосив у дописі президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК позбавила можливості виступити на Олімпіаді через "шолом пам'яті", орденом Свободи.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Рада Європи
Володимир Зеленський
Україна