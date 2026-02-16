Зеленский наградил Генсека Совета Европы орденом I степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Генсека Совета Европы орденом I степени за поддержку Украины и усилия по созданию Специального трибунала. Обсуждались вопросы привлечения России к ответственности и введения компенсационного механизма.
Президент Украины поблагодарил генерального секретаря Совета Европы и его команду за поддержку Украины и усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
"Благодарю Генсека Совета Европы и его команду за поддержку нашего народа во времена сложных испытаний, и особенно за усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Отметил Алена Берсе орденом "За заслуги" I степени", – говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что многие важные вопросы были решены в течение прошлого года, и есть планы на этот год.
"Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, еще даже быстрее, чем в прошлом году. Должно быть больше единства внутри Европы в работе для привлечения России к ответственности. Во время встречи обсудили введение компенсационного механизма. Вопрос ответственности за преступления – это один из факторов достойного окончания войны", - подчеркнул в сообщении президент Украины.
