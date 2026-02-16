$43.100.11
Эксклюзив
16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Популярные новости
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP
16 февраля, 07:18
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогоды
16 февраля, 08:28
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
13:26
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильными
13:28
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
14:10
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
14:10
Зеленский наградил Генсека Совета Европы орденом I степени

Киев • УНН

 Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Генсека Совета Европы орденом I степени за поддержку Украины и усилия по созданию Специального трибунала. Обсуждались вопросы привлечения России к ответственности и введения компенсационного механизма.

Зеленский наградил Генсека Совета Европы орденом I степени

Президент Украины поблагодарил генерального секретаря Совета Европы и его команду за поддержку Украины и усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Благодарю Генсека Совета Европы и его команду за поддержку нашего народа во времена сложных испытаний, и особенно за усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Отметил Алена Берсе орденом "За заслуги" I степени", – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что многие важные вопросы были решены в течение прошлого года, и есть планы на этот год.

"Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, еще даже быстрее, чем в прошлом году. Должно быть больше единства внутри Европы в работе для привлечения России к ответственности. Во время встречи обсудили введение компенсационного механизма. Вопрос ответственности за преступления – это один из факторов достойного окончания войны", - подчеркнул в сообщении президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК лишил возможности выступить на Олимпиаде из-за "шлема памяти", орденом Свободы.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Европы
Владимир Зеленский
Украина