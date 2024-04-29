Зеленський розповів, як можна зірвати російські наступальні плани
Київ • УНН
Зеленський заявив, що російські наступальні плани можуть бути зірвані, якщо Україна отримає достатню підтримку від партнерів у вигляді далекобійної зброї та боєприпасів для знищення російської логістики.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські наступальні плани можна зірвати, якщо спиратися на підтримку партнерів, а точніше на "петріоти" та далекобійну зброю, передає УНН.
Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на "петріоти", які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику
За словами Президента, усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз.
"Ми маємо зробити все, щоб досягти наших цілей – спільних цілей усіх у світі, хто зневажає терористів", - резюмував Зеленський.
Від чого залежить сила української армії? Зеленський озвучив основні аспекти29.04.24, 16:03 • 20034 перегляди