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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы
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Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей
Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности
Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов
Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС
НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине
Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных
Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф
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Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы
Зеленский заявил, что российские наступательные планы могут быть сорваны, если Украина получит достаточную поддержку от партнеров в виде дальнобойного оружия и боеприпасов для уничтожения российской логистики.
Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине
Эксперты Организации Объединенных Наций подтвердили, что россия использовала северокорейские ракеты для нанесения ударов по Харькову, указывая на то, что россия, вероятно, приобрела ракеты у Северной Кореи вопреки санкциям ООН.
Германия объявила что войдет в новый пакет военной помощи для Украины
Германия объявила о новом комплексном пакете военной помощи для Украины. Федеральное правительство утвердило для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, защитное снаряжение, логистическую поддержку и средства обеспечения боеготовности.
Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей
5-летняя девочка получила ушиб грудной клетки, а 16-летний подросток - ранения средней тяжести в результате российского ракетного обстрела Одессы. Всего в результате атаки известно о 4 погибших и 29 раненых.
Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с Соединенными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности, которое подтвердит лидерство США в военной и безопасности поддержке Украины, будет способствовать победе над российской агрессией и усилит обороноспособность Украины.
Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов
29 апреля российский авиаудар нанес удар по жилому району Харькова, в результате которого было ранено одно гражданское лицо и повреждено шесть домов.
Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС
Четыре человека погибли, 29 получили ранения, в том числе двое детей, в результате ракетного обстрела набережной Одессы, повлекшего пожар в замке Кивалова.
НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине
Высший военный орган НАТО, Военный комитет, проведет заседание 16 мая, в рамках которого состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться война России против Украины, ситуация на местах и дальнейшая поддержка Киева.
Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, ожидаемые поставки, переговоры об освобождении пленных и поддержание четкой коммуникации с семьями заключенных.
Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф
российские ракетные удары по Одессе и Харькову привели к жертвам и ранениям, что заставило президента Зеленского осудить атаки и поблагодарить спасателей за оперативную помощь в защите жизней.