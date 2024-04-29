Зеленский рассказал, как можно сорвать российские наступательные планы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские наступательные планы можно сорвать, если опираться на поддержку партнеров, а точнее на «петриоты» и дальнобойное оружие, передает УНН.

Ежедневные российские ракетные удары, ежедневные попытки оккупанта разрушить больше наших позиций - все это можно остановить, можно сорвать российские наступательные планы. Но для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров - на "петриоты", которые нужны здесь, на 155-й калибр, который должен звучать на фронте максимально уверенно, на достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Президента, все разведки партнеров проинформированы об угрозах и перспективах, которые есть сейчас.

"Мы должны сделать все, чтобы достичь наших целей - общих целей всех в мире, кто презирает террористов", - резюмировал Зеленский.

От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты