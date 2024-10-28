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Зеленський розкрив деталі ситуації на сході: у ворога великі втрати

Київ • УНН

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Президент України повідомив про складну ситуацію на сході через велику кількість російських військ. За словами Зеленського, лише вчора на східному напрямку загинуло 800 російських військових.

Зеленський розкрив деталі ситуації на сході: у ворога великі втрати

На сході України ситуація складна, там багато особового складу рф і великі втрати з боку ворога. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, передає УНН.

"З самого початку вторгнення росії, наші хлопці, наші солдати, героїчні чоловіки, жінки, вони тримаються, наскільки це можливо. На сході дійсно складна ситуація, тому що там багато росіян, і вони не думають, що для них це люди. Багато росіян гине щодня", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вчора росія втратила тільки на східному напрямку 800 осіб вбитими. 

"Ми думаємо, в першу чергу, про людей, а потім про землю, але в будь-якому випадку, ми залишаємося сильними, наскільки це можливо", - додав він.

Зеленський прибув до Ісландії: що обговорюватимуть на саміті з п'ятьма країнами28.10.24, 15:22 • 13825 переглядiв

Ірина Колеснік

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