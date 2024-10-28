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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раскрыл детали ситуации на востоке: у врага большие потери

Зеленский раскрыл детали ситуации на востоке: у врага большие потери

Киев  •  УНН

16:44 • 8303 просмотра

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Президент Украины сообщил о сложной ситуации на востоке из-за большого количества российских войск. По словам Зеленского, только вчера на восточном направлении погибло 800 российских военных.

На востоке Украины ситуация сложная, там много личного состава рф и большие потери со стороны врага. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, передает УНН.

"С самого начала вторжения россии, наши ребята, наши солдаты, героические мужчины, женщины, они держатся, насколько это возможно. На востоке действительно сложная ситуация, потому что там много россиян, и они не думают, что для них это люди. Много россиян погибает каждый день", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вчера россия потеряла только на восточном направлении 800 человек убитыми. 

"Мы думаем, в первую очередь, о людях, а потом о земле, но в любом случае, мы остаемся сильными, насколько это возможно", - добавил он.

Зеленский прибыл в Исландию: что будут обсуждать на саммите с пятью странами28 октября 2024, 13:22 • 10186 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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