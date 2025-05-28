Президент України прибув до Берліна - Bild
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд. Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд у Берліні. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
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Як пише німецьке видання, Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Шенефельд у Берліні.
Зазначає, що у середу, 28 травня, він зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцем для термінових переговорів. Пізніше він також буде гостем президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Володимир Зеленський відвідає Берлін для обговорення майбутніх технічних переговорів між Україною та росією. Фрідріх Мерц планує поінформувати про новий пакет санкцій ЄС проти рф.