Президент України прибув до Берліна - Bild

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:43 • 3198 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 31109 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 27009 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

05:00 • 50576 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 118763 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 104125 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 105349 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156345 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 227826 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 187862 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
745мм
Популярнi новини

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

28 травня, 01:07 • 22038 перегляди

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 28959 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 28845 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 26462 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 13717 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

05:00 • 50469 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 92074 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 98720 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 118668 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 207184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 10222 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 26732 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 33668 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 103043 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 104044 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Президент України прибув до Берліна - Bild

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Президент України прибув до Берліна - Bild

Президент України Володимир Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Берлін-Шенефельд у Берліні. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Як пише німецьке видання, Зеленський приземлився у військовій зоні аеропорту Шенефельд у Берліні.

Зазначає, що у середу, 28 травня, він зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцем для термінових переговорів. Пізніше він також буде гостем президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Володимир Зеленський відвідає Берлін для обговорення майбутніх технічних переговорів між Україною та росією. Фрідріх Мерц планує поінформувати про новий пакет санкцій ЄС проти рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Німеччина
Володимир Зеленський
Берлін
Brent
$63.64
Bitcoin
$108,978.20
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.80
Золото
$3,347.61
Ethereum
$2,640.61