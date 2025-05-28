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Президент Украины прибыл в Берлин - Bild

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Президент Украины прибыл в Берлин - Bild

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шёнефельд в Берлине. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как пишет немецкое издание, Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Шёнефельд в Берлине.

Отмечает, что в среду, 28 мая, он встретится с канцлером Фридрихом Мерцем для срочных переговоров. Позже он также будет гостем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним

Как ранее писал УНН, Владимир Зеленский посетит Берлин для обсуждения предстоящих технических переговоров между Украиной и Россией. Фридрих Мерц планирует проинформировать о новом пакете санкций ЕС против России.

Ольга Розгон

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