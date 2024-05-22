Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку
Київ • УНН
Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості. Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки, повідомив Зеленський.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Зеленський зазначив, що Україні важлива участь Мозамбіку в Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.
Провів продуктивну телефонну розмову з Президентом Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Відзначили нещодавнє відкриття Посольства України в Мапуту. Переконаний, це сприятиме розвитку відносин між нашими державами
За його словами, Україна експортує зерно до Мозамбіку, але готова ділитись і своїм багатим досвідом в агропромисловості.
"Мозамбік також може бути важливою логістичною ланкою в постачанні українського продовольства до інших країн Африки. Питання продовольчої безпеки буде одним з основних на нашому Саміті миру у Швейцарії, тому для нас важлива участь Мозамбіку", - зазначив Зеленський.
Саміт миру: дипломати зосередились на вузьких цілях, щоб забезпечити участь країн Глобального Півдня 15.05.24, 13:10 • 22040 переглядiв