Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  68684 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  91291 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  100038 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  78208 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118649 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115938 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119801 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113594 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104571 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  228176 просмотра

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16 мая 2024, 08:19  •  392365 просмотра

Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки, сообщил Зеленский.

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Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину

В Днепре задержали мужчину за избиение женщин посреди улицы.

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Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину

В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico

Государства- члены ЕС ведут сложные переговоры по новому пакету санкций против россии и беларуси, в связи с чем возникают споры по поводу возможного включения в санкции российского экспорта сжиженного природного газа.

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В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico

"Желтый" уровень опасности: в Киеве объявили предупреждение о грозе

Гроза ожидается в столице до конца дня 22 мая.

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"Желтый" уровень опасности: в Киеве объявили предупреждение о грозе

Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения

Электронные сигареты без акцизных марок на 52 миллиона гривен - шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения.

Экономика •   •  3602 просмотра
Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения

Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Президент Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины на переговорах о гарантиях безопасности с другими странами, добавив новых членов. Также глава государства исключил из делегации нескольких представителей страны.

Война •   •  6789 просмотра
Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Швейцария выделила до 4000 военнослужащих для оказания помощи кантональной полиции в обеспечении безопасности и охраны саммита мира, который состоится в Нидвальдене 15-16 июня.

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Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

Недалеко от станции Поварово-1 в московской области россии загорелся пригородный поезд, что привело к эвакуации пассажиров.

Новости Мира •   •  5259 просмотра
Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности путем захвата и милитаризации Запорожской атомной электростанции в Украине.

Война •   •  6832 просмотра
54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн после приобретения в 2020-2022 годах активов на сумму 17,1 млн грн, что превысило его официальный доход.

политика •   •  6360 просмотра
Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении