Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Зеленский отметил, что Украине важно участие Мозамбика в саммите мира в Швейцарии, передает УНН.

Провел продуктивный телефонный разговор с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Отметили недавнее открытие Посольства Украины в Мапуту. Убежден, это будет способствовать развитию отношений между нашими государствами - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности.

"Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки. Вопрос продовольственной безопасности будет одним из основных на нашем саммите мира в Швейцарии, поэтому для нас важно участие Мозамбика", - отметил Зеленский.

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