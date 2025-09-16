Зеленський про російські дрони у Польщі: путін випробовує НАТО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що володимир путін випробовує НАТО, коментуючи вторгнення російського безпілотника в Польщу. Він зазначив, що путін хоче побачити готовність НАТО та реакцію населення.
глава кремля володимир путін "випробовує НАТО", попередив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, коментуючи вторгнення російського безпілотника і залучення західних винищувачів до місії протиповітряної оборони у Польщі, пише УНН.
Деталі
"Він випробовує НАТО, - сказав Зеленський, відповідаючи, яке повідомлення, на його думку, надсилає путін європейцям. - Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це".
"Також, на мою думку, інше повідомлення, яке вони надсилають: "Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі