Зеленський про російські дрони у Польщі: путін випробовує НАТО

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 вересня, 17:38 • 34748 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 45991 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 33427 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 37620 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 37758 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 67431 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41116 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34233 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37568 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60629 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.9м/с
81%
753мм
Популярнi новини
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15 вересня, 19:44 • 9340 перегляди
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи15 вересня, 21:30 • 6482 перегляди
Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо15 вересня, 21:40 • 5166 перегляди
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 5742 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 11873 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 16012 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 42378 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 46350 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 67429 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 39999 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 30174 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 30495 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 36121 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 41988 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 91844 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленський про російські дрони у Польщі: путін випробовує НАТО

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володимир путін випробовує НАТО, коментуючи вторгнення російського безпілотника в Польщу. Він зазначив, що путін хоче побачити готовність НАТО та реакцію населення.

Зеленський про російські дрони у Польщі: путін випробовує НАТО

глава кремля володимир путін "випробовує НАТО", попередив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, коментуючи вторгнення російського безпілотника і залучення західних винищувачів до місії протиповітряної оборони у Польщі, пише УНН.

Деталі

"Він випробовує НАТО, - сказав Зеленський, відповідаючи, яке повідомлення, на його думку, надсилає путін європейцям. - Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це".

"Також, на мою думку, інше повідомлення, яке вони надсилають: "Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Володимир Зеленський
Україна
Польща