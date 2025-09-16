Зеленский о российских дронах в Польше: путин испытывает НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владимир путин испытывает НАТО, комментируя вторжение российского беспилотника в Польшу. Он отметил, что путин хочет увидеть готовность НАТО и реакцию населения.
глава кремля владимир путин "испытывает НАТО", предупредил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя вторжение российского беспилотника и привлечение западных истребителей к миссии противовоздушной обороны в Польше, пишет УНН.
Детали
"Он испытывает НАТО, - сказал Зеленский, отвечая, какое сообщение, по его мнению, посылает путин европейцам. - Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это".
"Также, по моему мнению, другое сообщение, которое они посылают: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", - указал Зеленский.
Напомним
Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше