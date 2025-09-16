$41.280.03
Зеленский о российских дронах в Польше: путин испытывает НАТО

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владимир путин испытывает НАТО, комментируя вторжение российского беспилотника в Польшу. Он отметил, что путин хочет увидеть готовность НАТО и реакцию населения.

Зеленский о российских дронах в Польше: путин испытывает НАТО

глава кремля владимир путин "испытывает НАТО", предупредил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя вторжение российского беспилотника и привлечение западных истребителей к миссии противовоздушной обороны в Польше, пишет УНН.

Детали

"Он испытывает НАТО, - сказал Зеленский, отвечая, какое сообщение, по его мнению, посылает путин европейцам. - Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это".

"Также, по моему мнению, другое сообщение, которое они посылают: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", - указал Зеленский.

Напомним

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Владимир Зеленский
Украина
Польша