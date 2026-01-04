Зеленський про призначення нових голів ОДА: на понеділок готується засідання Кабміну
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості лідерства на місцевому рівні та анонсував призначення нових очільників ОДА наступного тижня. Завтра відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.
Президент Володимир Зеленський, продовжуючи тему призначення нових голів ОДА, повідомив, що на понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету міністрів, пише УНН.
Деталі
"Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально", - зазначив Президент.
Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко - на завтра готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались
