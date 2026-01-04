Зеленський про призначення нових голів ОДА: на понеділок готується засідання Кабміну

Президент Володимир Зеленський, продовжуючи тему призначення нових голів ОДА, повідомив, що на понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету міністрів, пише УНН.

Деталі

"Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально", - зазначив Президент.

Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко - на завтра готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

