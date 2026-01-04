$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 10103 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 34823 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 23523 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 38220 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 49162 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 55653 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54684 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50310 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64829 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Зеленський про призначення нових голів ОДА: на понеділок готується засідання Кабміну

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості лідерства на місцевому рівні та анонсував призначення нових очільників ОДА наступного тижня. Завтра відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

Зеленський про призначення нових голів ОДА: на понеділок готується засідання Кабміну

Президент Володимир Зеленський, продовжуючи тему призначення нових голів ОДА, повідомив, що на понеділок, 5 січня, готується засідання Кабінету міністрів, пише УНН.

Деталі

"Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально", - зазначив Президент.

Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко - на завтра готується засідання Кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались

- сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом04.01.26, 17:52 • 6408 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський