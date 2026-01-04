Зеленский о назначении новых глав ОГА: на понедельник готовится заседание Кабмина

Президент Владимир Зеленский, продолжая тему назначения новых глав ОГА, сообщил, что на понедельник, 5 января, готовится заседание Кабинета министров, пишет УНН.

Детали

"Лидерство на местном уровне имеет такое же серьезное значение, как и на уровне центральной власти. Я благодарен тем, кто в регионах работал действительно ответственно", - отметил Президент.

Фамилии новых руководителей будут, когда начнутся формальные процедуры назначения. На следующей неделе уже в администрациях должны быть соответствующие руководители. Говорил сегодня с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко - на завтра готовится заседание Кабинета министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались - сказал Зеленский в вечернем обращении.

"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время