Зеленский о назначении новых глав ОГА: на понедельник готовится заседание Кабмина
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский отметил важность лидерства на местном уровне и анонсировал назначение новых руководителей ОГА на следующей неделе. Завтра состоится заседание Кабинета Министров Украины.
Президент Владимир Зеленский, продолжая тему назначения новых глав ОГА, сообщил, что на понедельник, 5 января, готовится заседание Кабинета министров, пишет УНН.
Детали
"Лидерство на местном уровне имеет такое же серьезное значение, как и на уровне центральной власти. Я благодарен тем, кто в регионах работал действительно ответственно", - отметил Президент.
Фамилии новых руководителей будут, когда начнутся формальные процедуры назначения. На следующей неделе уже в администрациях должны быть соответствующие руководители. Говорил сегодня с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко - на завтра готовится заседание Кабинета министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались
