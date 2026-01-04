$42.170.00
15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Зеленский о назначении новых глав ОГА: на понедельник готовится заседание Кабмина

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Президент Владимир Зеленский отметил важность лидерства на местном уровне и анонсировал назначение новых руководителей ОГА на следующей неделе. Завтра состоится заседание Кабинета Министров Украины.

Зеленский о назначении новых глав ОГА: на понедельник готовится заседание Кабмина

Президент Владимир Зеленский, продолжая тему назначения новых глав ОГА, сообщил, что на понедельник, 5 января, готовится заседание Кабинета министров, пишет УНН.

Детали

"Лидерство на местном уровне имеет такое же серьезное значение, как и на уровне центральной власти. Я благодарен тем, кто в регионах работал действительно ответственно", - отметил Президент.

Фамилии новых руководителей будут, когда начнутся формальные процедуры назначения. На следующей неделе уже в администрациях должны быть соответствующие руководители. Говорил сегодня с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко - на завтра готовится заседание Кабинета министров Украины. Важно, чтобы изменения продолжались

- сказал Зеленский в вечернем обращении.

"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время04.01.26, 17:52 • 6622 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский