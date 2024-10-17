Зеленський підтвердив розмову з Фіцо у Брюсселі: деталі не розкрив

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на полях зустрічі Європейської ради у Брюсселі мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це він сказав ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Зеленський підтвердив, що мав розмову з Фіцо, але заявив, що деталі спілкування залишаться між ними.

"Я сьогодні пану Фіцо багато що сказав. Я думаю, що нам потрібно підтримувати стосунки між нашими країнами. Це дуже важливо. Його країна не у війні - слава Богу, і я бажаю його народу миру, щоб вони ніколи не бачили, що путін може принести у їхню країну. Але він повинен підтримувати нас, інакше він теж зрозуміє це дуже добре, адже путін ніколи не зупиниться, якщо ми його не зупинимо", - сказав Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти України в НАТО.

Фіцо також заявляв, що членство України в Альянсі може стати приводом для початку третьої світової війни.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом "дуже висока".