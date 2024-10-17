Зеленский подтвердил разговор с Фицо в Брюсселе: детали не раскрыл

Президент Владимир Зеленский отметил, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе имел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом он сказал СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Зеленский подтвердил, что имел разговор с Фицо, но заявил, что детали общения останутся между ними.

«Я сегодня господину Фицо многое сказал. Я думаю, что нам нужно поддерживать отношения между нашими странами. Это очень важно. Его страна не в войне - слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что путин может принести в их страну. Но он должен поддерживать нас, иначе он тоже поймет это очень хорошо, ведь путин никогда не остановится, если мы его не остановим», - сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО.

Фицо также заявлял, что членство Украины в Альянсе может стать поводом для начала третьей мировой войны.

Премьер-министр Роберт Фицо считает, что вероятность окончания войны в Украине в ближайшее время «очень высока».