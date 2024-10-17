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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подтвердил разговор с Фицо в Брюсселе: детали не раскрыл

Зеленский подтвердил разговор с Фицо в Брюсселе: детали не раскрыл

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 18:04  •  4367 просмотра

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Президент Украины Зеленский имел разговор с премьер-министром Словакии Фицо на полях встречи Европейского совета. Зеленский призвал Фицо поддерживать Украину, предупреждая об опасности со стороны путина.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе имел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом он сказал СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН

Зеленский подтвердил, что имел разговор с Фицо, но заявил, что детали общения останутся между ними. 

«Я сегодня господину Фицо многое сказал. Я думаю, что нам нужно поддерживать отношения между нашими странами. Это очень важно. Его страна не в войне - слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что путин может принести в их страну. Но он должен поддерживать нас, иначе он тоже поймет это очень хорошо, ведь путин никогда не остановится, если мы его не остановим», - сказал Зеленский. 

Дополнение 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО. 

Фицо также заявлял, что членство Украины в Альянсе может стать поводом для начала третьей мировой войны.

Премьер-министр Роберт Фицо считает, что вероятность окончания войны в Украине в ближайшее время «очень высока». 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
robert-fitsoРоберт Фицо
bryusselБрюссель
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина