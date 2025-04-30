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Зеленський підписав закон про розвиток волонтерства серед учнів та студентів

Київ • УНН

 • 3976 перегляди

Президент України підписав закон, що сприяє розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Закон закріплює права волонтерів та стимулює соціальну відповідальність.

Зеленський підписав закон про розвиток волонтерства серед учнів та студентів
www.president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11159 на сайті парламенту.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - говориться у картці законопроєкту.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ухвалений закон передбачає низку змін та нововведень, серед яких:

  • закріплення права волонтерів на визнання набутих під час волонтерської діяльності компетентностей в порядку, передбаченому для визнання результатів неформальної та інформальної освіти;
    • закріплення обов’язку керівника закладу освіти щодо сприяння розвитку волонтерства серед учасників освітнього процесу у вільний від занять час;
      • уточнення права волонтера на зарахування часу волонтерської діяльності до практики в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою закладу освіти;
        • встановлення обов’язковості письмового підтвердження здійснення волонтерської діяльності;
          • визначення поняття «мотиваційний лист».

            Контекст

            Ініціатори законопроєкту пояснили, що з початком повномасштабної російської агресії в Україні актуалізувалися питання розвитку волонтерського руху, частка якого в суспільстві значно зросла. Зокрема до волонтерства долучилися представники різних вікових груп, що спільними зусиллями допомагають військовим та цивільним.

            Водночас, таке явище має стихійний характер та зумовлено спільними викликами для держави. В умовах відновлення та європейської інтеграції вбачається необхідним впровадження більш системної політики для розвитку культури соціальної відповідальності.

            "Метою законопроєкту є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, та збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством", - наголосили автори законопроєкту.

            Доповнення

            Верховна Рада ухвалила закон про розвиток волонтерства серед здобувачів освіти у січні. Волонтерська діяльність зараховуватиметься як практика та враховуватиметься при вступі до навчальних закладів.

            Павло Зінченко

            Павло Зінченко

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