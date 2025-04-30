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Зеленский подписал закон о развитии волонтерства среди учеников и студентов

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Президент Украины подписал закон, способствующий развитию волонтерства среди соискателей образования. Закон закрепляет права волонтеров и стимулирует социальную ответственность.

Зеленский подписал закон о развитии волонтерства среди учеников и студентов
www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию волонтерства среди соискателей образования. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11159 на сайте парламента.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Принятый закон предусматривает ряд изменений и нововведений, среди которых:

  • закрепление права волонтеров на признание приобретенных во время волонтерской деятельности компетентностей в порядке, предусмотренном для признания результатов неформального и информального образования;
    • закрепление обязанности руководителя учебного заведения по содействию развитию волонтерства среди участников образовательного процесса в свободное от занятий время;
      • уточнение права волонтера на зачисление времени волонтерской деятельности в практику в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия учебного заведения;
        • установление обязательности письменного подтверждения осуществления волонтерской деятельности;
          • определение понятия «мотивационное письмо».

            Контекст

            Инициаторы законопроекта объяснили, что с началом полномасштабной российской агрессии в Украине актуализировались вопросы развития волонтерского движения, доля которого в обществе значительно возросла. В частности, к волонтерству присоединились представители разных возрастных групп, которые совместными усилиями помогают военным и гражданским.

            В то же время, такое явление носит стихийный характер и обусловлено общими вызовами для государства. В условиях восстановления и европейской интеграции видится необходимым внедрение более системной политики для развития культуры социальной ответственности.

            "Целью законопроекта является адаптация законодательства Украины к праву Европейского Союза в части признания результатов волонтерской деятельности, развитие культуры социальной ответственности в обществе, особенно среди детей и молодежи, и увеличение доли общества, охваченной волонтерством", - отметили авторы законопроекта.

            Дополнение

            Верховная Рада приняла закон о развитии волонтерства среди соискателей образования в январе. Волонтерская деятельность будет засчитываться как практика и учитываться при поступлении в учебные заведения.

            Павел Зинченко

            Павел Зинченко

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