Зеленський отримав доповідь про зустріч з США в Саудівській Аравії: про що домовилися

Щойно завершилася доповідь Української делегації про зустріч з американською командою, що відбулася в Саудівській Аравії. Однією з ключових тем цієї зустрічі були українські пропозиції щодо припинення бойових дій та встановлення миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram передає УНН.

Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених - заявив Президент.

Зеленський також зазначив, що американська сторона висловила розуміння та підтримку цих пропозицій, а також погодилась на подальші кроки. Важливою новиною є пропозиція США навести перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не лише в небі та на морі, а й по всій лінії фронту. Україна готова підтримати цю ініціативу та вважає її позитивним кроком на шляху до миру.

Сполучені Штати Америки мають переконати росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює - наголосив Зеленський.

Ще однією важливою темою обговорення була готовність США відновити оборонну допомогу Україні та надати допомогу в зборі розвідданих.

Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні - резюмував Зеленський.

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