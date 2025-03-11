Зеленський отримав доповідь про зустріч з США в Саудівській Аравії: про що домовилися
Київ • УНН
Українська делегація доповіла про результати зустрічі з американською стороною в Саудівській Аравії. На зустрічі обговорювалися українські пропозиції щодо припинення війни та встановлення миру.
Щойно завершилася доповідь Української делегації про зустріч з американською командою, що відбулася в Саудівській Аравії. Однією з ключових тем цієї зустрічі були українські пропозиції щодо припинення бойових дій та встановлення миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram передає УНН.
Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених
Зеленський також зазначив, що американська сторона висловила розуміння та підтримку цих пропозицій, а також погодилась на подальші кроки. Важливою новиною є пропозиція США навести перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не лише в небі та на морі, а й по всій лінії фронту. Україна готова підтримати цю ініціативу та вважає її позитивним кроком на шляху до миру.
Сполучені Штати Америки мають переконати росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює
Ще однією важливою темою обговорення була готовність США відновити оборонну допомогу Україні та надати допомогу в зборі розвідданих.
Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні
Рубіо про пропозицію припинення вогню: це ще треба донести до російської сторони11.03.25, 20:53 • 21006 переглядiв