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Зеленский получил доклад о встрече с США в Саудовской Аравии: о чем договорились

Киев • УНН

 • 19043 просмотра

Украинская делегация доложила о результатах встречи с американской стороной в Саудовской Аравии. На встрече обсуждались украинские предложения по прекращению войны и установлению мира.

Зеленский получил доклад о встрече с США в Саудовской Аравии: о чем договорились

Только что завершился доклад Украинской делегации о встрече с американской командой, которая состоялась в Саудовской Аравии. Одной из ключевых тем этой встречи были украинские предложения по прекращению боевых действий и установлению мира. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.

Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных

– заявил Президент.

Зеленский также отметил, что американская сторона выразила понимание и поддержку этих предложений, а также согласилась на дальнейшие шаги. Важной новостью является предложение США провести первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня не только в небе и на море, но и по всей линии фронта. Украина готова поддержать эту инициативу и считает ее положительным шагом по пути к миру.

Соединенные Штаты Америки должны убедить россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает

Соединенные Штаты Америки должны убедить россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает

– подчеркнул Зеленский.

Еще одной важной темой обсуждения была готовность США возобновить оборонную помощь Украине и оказать помощь в сборе разведданных.

Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в россии. Настало время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине

– резюмировал Зеленский.

Рубио о предложении о прекращении огня: это еще нужно донести до российской стороны11.03.2025, 20:53 • 21005 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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