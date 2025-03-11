Зеленский получил доклад о встрече с США в Саудовской Аравии: о чем договорились
Киев • УНН
Украинская делегация доложила о результатах встречи с американской стороной в Саудовской Аравии. На встрече обсуждались украинские предложения по прекращению войны и установлению мира.
Только что завершился доклад Украинской делегации о встрече с американской командой, которая состоялась в Саудовской Аравии. Одной из ключевых тем этой встречи были украинские предложения по прекращению боевых действий и установлению мира. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.
Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных
Зеленский также отметил, что американская сторона выразила понимание и поддержку этих предложений, а также согласилась на дальнейшие шаги. Важной новостью является предложение США провести первый шаг и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня не только в небе и на море, но и по всей линии фронта. Украина готова поддержать эту инициативу и считает ее положительным шагом по пути к миру.
Соединенные Штаты Америки должны убедить россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает
Соединенные Штаты Америки должны убедить россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает
Еще одной важной темой обсуждения была готовность США возобновить оборонную помощь Украине и оказать помощь в сборе разведданных.
Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в россии. Настало время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине
Рубио о предложении о прекращении огня: это еще нужно донести до российской стороны11.03.2025, 20:53 • 21005 просмотров