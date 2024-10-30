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Зеленський: ми не можемо тиснути на українців за кордоном, щоб вони повернулися

Київ • УНН

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Президент заявив, що Україна не тиснутиме на громадян за кордоном щодо повернення додому. Він закликав тих, хто може, повертатися та допомагати країні.

Зеленський: ми не можемо тиснути на українців за кордоном, щоб вони повернулися

Україна не може тиснути на своїх громадян за кордоном, аби вони повернулися, хоча допомога їхня реально потрібна. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю для ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

Деталі

"Ми не можемо тиснути, підштовхувати людей до повернення. Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, переїжджати й допомагати працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, сплачувати податки, підтримувати Україну", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні дійсно потрібна їхня підтримка та допомога, але не від всіх, адже є і старі люди, які виїхали за кордон через війну та втратили домівки.  

"Я не хочу їх підштовхувати, бо якщо вони повернуться, то не допоможуть, не зможуть… Те саме стосується дітей. Звичайно, я дуже поважаю сімʼї та дітей, які перебувають в Україні, які ходять до підземних шкіл. Вони особливі, але я не можу проштовхувати меседжі дітям, які вже перебувають за кордоном через різні причини, повʼязані з цією війною. Війна принесла людям багато різних поганих причин виїжджати. І тому, я не можу підштовхувати їх до повернення", - додав він.

Нагадаємо 

Єврокомісарка з міграції заявила, що ЄС не видворятиме українських біженців примусово. У ЄС перебуває 4,5 млн українців під тимчасовим захистом.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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