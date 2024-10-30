Зеленский: мы не можем давить на украинцев за рубежом, чтобы они вернулись

Украина не может давить на своих граждан за рубежом, чтобы они вернулись, хотя помощь их реально нужна. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Детали

«Мы не можем давить, подталкивать людей к возвращению. Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за рубежом, переезжать и помогать работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину», - сказал Зеленский.

По его словам, Украине действительно нужна их поддержка и помощь, но не от всех, ведь есть и старые люди, которые выехали за границу из-за войны и потеряли дома.

«Я не хочу их подталкивать, потому что если они вернутся, то не помогут, не смогут... То же самое касается детей. Конечно, я очень уважаю семьи и детей, которые находятся в Украине, которые ходят в подземные школы. Они особенные, но я не могу проталкивать месседжи детям, которые уже находятся за границей по разным причинам, связанным с этой войной. Война принесла людям много разных плохих причин уезжать. И поэтому, я не могу подталкивать их к возвращению», - добавил он.

Напомним

Еврокомиссар по миграции заявила, что ЕС не будет выдворять украинских беженцев принудительно. В ЕС находится 4,5 млн украинцев под временной защитой.