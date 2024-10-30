Зеленский: мы не можем давить на украинцев за рубежом, чтобы они вернулись

ukenru
Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 7304 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 53482 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 66582 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 117724 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 160861 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 128770 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 157353 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 131782 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 136718 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 134794 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 106016 просмотра
В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

03:18 • 30411 просмотра
Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

04:20 • 57145 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 102514 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 42813 просмотра
публикации
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 53299 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 160842 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

29 октября 2024, 11:35 • 130280 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

29 октября 2024, 10:03 • 157338 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

29 октября 2024, 08:54 • 137909 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 10895 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 42813 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 102514 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 92786 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 79693 просмотра
Актуальное
Зеленский: мы не можем давить на украинцев за рубежом, чтобы они вернулись

Зеленский: мы не можем давить на украинцев за рубежом, чтобы они вернулись

Киев  •  УНН

11:34 • 3547 просмотра

Read in English

Президент заявил, что Украина не будет давить на граждан за рубежом относительно возвращения домой. Он призвал тех, кто может, возвращаться и помогать стране.

Украина не может давить на своих граждан за рубежом, чтобы они вернулись, хотя помощь их реально нужна. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Детали

«Мы не можем давить, подталкивать людей к возвращению. Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за рубежом, переезжать и помогать работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину», - сказал Зеленский.

По его словам, Украине действительно нужна их поддержка и помощь, но не от всех, ведь есть и старые люди, которые выехали за границу из-за войны и потеряли дома.  

«Я не хочу их подталкивать, потому что если они вернутся, то не помогут, не смогут... То же самое касается детей. Конечно, я очень уважаю семьи и детей, которые находятся в Украине, которые ходят в подземные школы. Они особенные, но я не могу проталкивать месседжи детям, которые уже находятся за границей по разным причинам, связанным с этой войной. Война принесла людям много разных плохих причин уезжать. И поэтому, я не могу подталкивать их к возвращению», - добавил он.

Напомним 

Еврокомиссар по миграции заявила, что ЕС не будет выдворять украинских беженцев принудительно. В ЕС находится 4,5 млн украинцев под временной защитой.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойнаполитикаНаши за границей
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина