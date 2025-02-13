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15 березня, 13:08 • 142446 перегляди

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Зеленський хоче зміцнити Повітряні сили та ініціював нове призначення: що відомо

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 • 36644 перегляди

Президент доручив розглянути призначення Сергія Голубцова на посаду заступника командувача Повітряних сил. Голубцов наразі обіймає посаду начальника авіації Командування Повітряних сил ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути питання призначення начальника авіації Командування Повітряних сил Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно я говорив також із Головкомом Сирським – нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Сергій Голубцов - український воєначальник, бригадний генерал, з 2023 року начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України. У 2011—2015 роках служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації.

Нагадаємо

В серпні минулого року тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України обрали генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича.

До цього Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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