Зеленський хоче зміцнити Повітряні сили та ініціював нове призначення: що відомо

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути питання призначення начальника авіації Командування Повітряних сил Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно я говорив також із Головкомом Сирським – нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил - сказав Зеленський.

Доповнення

Сергій Голубцов - український воєначальник, бригадний генерал, з 2023 року начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України. У 2011—2015 роках служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації.

Нагадаємо

В серпні минулого року тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України обрали генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича.

До цього Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ.