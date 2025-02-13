Зеленский хочет укрепить Воздушные силы и инициировал новое назначение: что известно
Киев • УНН
Президент поручил рассмотреть назначение Сергея Голубцова на должность заместителя командующего Воздушных сил. Голубцов сейчас занимает должность начальника авиации Командования Воздушных сил ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос назначения начальника авиации Командования Воздушных сил Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушных сил. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Только что я говорил также с Главкомом Сырским - нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент - нашу военную авиацию. Я поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами
Дополнение
Сергей Голубцов - украинский военачальник, бригадный генерал, с 2023 года начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 2011-2015 годах служил командиром 114-й бригады тактической авиации.
Напомним
В августе прошлого года временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины избрали генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича.
До этого Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил ВСУ.