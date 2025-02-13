Зеленский хочет укрепить Воздушные силы и инициировал новое назначение: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть вопрос назначения начальника авиации Командования Воздушных сил Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушных сил. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Только что я говорил также с Главкомом Сырским - нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент - нашу военную авиацию. Я поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами