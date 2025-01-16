Зеленський і Стармер оглянули нові українські дрони-бомбери з британськими компонентами

Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з виробниками українських безпілотників ознайомилися з конкретними результатами їхньої роботи: дронами-бомберами й розвідувальними БпЛА, передає УНН із посиланням на ОП.

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Лідерам продемонстрували зразки дронів вітчизняного виробництва, які використовують українські захисники для боротьби з російською агресією. Зокрема, бомбери, що можуть нести й скидати до 40 кг боєприпасів на відстань понад 15 км. Ці коптери ефективно знищують ворожі цілі, зокрема логістику на передньому краї та в неглибокому тилу, особливо вночі.

Володимиру Зеленському та Кіру Стармеру також розповіли про платформу – носій FPV-дронів – українсько-британську розробку, а також українські розвідувальні БпЛА, що містять модулі зв’язку британського виробництва.

Представники компаній-виробників поінформували про характеристики безпілотників та особливості їх застосування і продемонстрували відповідні приклади.

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"Ми дуже раді, що можемо розраховувати на Велику Британію. Я також дуже вдячний нашим хлопцям за продуктивну співпрацю з британськими партнерами. Думаю, що цього року ми досягнемо дуже великого, дуже важливого результату", – зазначив Президент.

За його словами, Україна планує надалі й нарощувати виробництво дронів і вийти на рекордні показники.

Кір Стармер наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні створювати те, що посилює її в протистоянні російській агресії і дає змогу зберігати життя українців та українок. Він відзначив, що сьогодні надзвичайно важлива співпраця у сфері технологій.

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