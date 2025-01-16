Зеленский и Стармер осмотрели новые украинские дроны-бомберы с британскими компонентами
Киев • УНН
Президент Украины и премьер Великобритании ознакомились с новыми украинскими дронами-бомберами и разведывательными БпЛА. Представлена совместная украинско-британская разработка и беспилотники с британскими модулями связи.
Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с производителями украинских беспилотников ознакомились с конкретными результатами их работы: дронами-бомберами и разведывательными БпЛА, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Лидерам продемонстрировали образцы дронов отечественного производства, которые используют украинские защитники для борьбы с российской агрессией. В частности, бомберы, которые могут нести и сбрасывать до 40 кг боеприпасов на расстояние более 15 км. Эти коптеры эффективно уничтожают вражеские цели, в частности логистику на переднем крае и в неглубоком тылу, особенно ночью.
Владимиру Зеленскому и Киру Стармеру также рассказали о платформе - носителе FPV-дронов - украинско-британской разработке, а также украинских разведывательных БпЛА, содержащих модули связи британского производства.
Представители компаний-производителей проинформировали о характеристиках беспилотников и особенностях их применения и продемонстрировали соответствующие примеры.
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«Мы очень рады, что можем рассчитывать на Великобританию. Я также очень благодарен нашим ребятам за продуктивное сотрудничество с британскими партнерами. Думаю, что в этом году мы достигнем очень большого, очень важного результата», - отметил Президент.
По его словам, Украина планирует в дальнейшем и наращивать производство дронов и выйти на рекордные показатели.
Кир Стармер отметил, что Великобритания будет помогать Украине создавать то, что усиливает ее в противостоянии российской агрессии и позволяет сохранять жизни украинцев и украинок. Он отметил, что сегодня чрезвычайно важно сотрудничество в сфере технологий.
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