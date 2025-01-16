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Зеленский и Стармер осмотрели новые украинские дроны-бомберы с британскими компонентами

Зеленский и Стармер осмотрели новые украинские дроны-бомберы с британскими компонентами

Киев  •  УНН

 • 6560 просмотра

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Президент Украины и премьер Великобритании ознакомились с новыми украинскими дронами-бомберами и разведывательными БпЛА. Представлена совместная украинско-британская разработка и беспилотники с британскими модулями связи.

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с производителями украинских беспилотников ознакомились с конкретными результатами их работы: дронами-бомберами и разведывательными БпЛА, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Лидерам продемонстрировали образцы дронов отечественного производства, которые используют украинские защитники для борьбы с российской агрессией. В частности, бомберы, которые могут нести и сбрасывать до 40 кг боеприпасов на расстояние более 15 км. Эти коптеры эффективно уничтожают вражеские цели, в частности логистику на переднем крае и в неглубоком тылу, особенно ночью.

Владимиру Зеленскому и Киру Стармеру также рассказали о платформе - носителе FPV-дронов - украинско-британской разработке, а также украинских разведывательных БпЛА, содержащих модули связи британского производства.

Представители компаний-производителей проинформировали о характеристиках беспилотников и особенностях их применения и продемонстрировали соответствующие примеры.

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«Мы очень рады, что можем рассчитывать на Великобританию. Я также очень благодарен нашим ребятам за продуктивное сотрудничество с британскими партнерами. Думаю, что в этом году мы достигнем очень большого, очень важного результата», - отметил Президент.

По его словам, Украина планирует в дальнейшем и наращивать производство дронов и выйти на рекордные показатели.

Кир Стармер отметил, что Великобритания будет помогать Украине создавать то, что усиливает ее в противостоянии российской агрессии и позволяет сохранять жизни украинцев и украинок. Он отметил, что сегодня чрезвычайно важно сотрудничество в сфере технологий.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kir-starmerКир Стармер
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