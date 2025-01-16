Украинские силы сбивают уникальные дроны россиян

Россияне активно применяют дроны на фронте, однако украинские военные не только отвечают ударом, но и сбивают эксклюзивные вражеские БПЛА. В то же время ВСУ используют собственные передовые разработки, меняющие ход боя.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Активность дронов в бою

Трегубов отметил, что россияне массово применяют дроны, но украинские военные не только активно используют собственные БПЛА, но и сбивают уникальные вражеские беспилотники.

Наши силы сбивают некоторые уже совсем эксклюзивные российские дроны. Также применяются новые украинские разработки, о которых мы пока не можем говорить, но которые, к сожалению или к счастью, уже появляются в соцсетях. Война давно стала, в первую очередь, войной дронов, даже больше, чем войной бронетехники или артиллерии, не считая пехоты - пояснил Трегубов.

По его словам, дроны существенно снизили эффективность бронетехники. Танки больше не выполняют функции прорыва или огневой поддержки, а используются преимущественно как транспорт.

Сейчас входят в моду дроны на оптоволокне, и это снова меняет всю картину боя - добавил он.

Ситуация на разных направлениях:

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 16 атак.

На Краматорском направлении враг штурмовал шесть раз.

На Торецком направлении зафиксировано девять атак.

На Покровском направлении ситуация остается самой напряженной - 56 атак за сутки.

На Новопавловском направлении зафиксировано пять атак.

Напомним,

УНН рассказывал о сложной ситуации возле Купянска. До линии фронта от города - всего 2 километра.

Также войска рф осуществляют попытки закрепиться в селах вблизи города Покровск, чтобы взять город хотя бы в частичный охват.