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Збивають навіть зовсім ексклюзивні дрони: українські оборонці суттєво підвищили ефективність боротьби з ворогом

Київ • УНН

 • 32291 перегляди

Українські військові успішно протистоять масовому застосуванню російських дронів та збивають їх унікальні моделі. На фронті з'являються нові українські безпілотні розробки, включаючи дрони на оптоволокні.

Росіяни активно застосовують дрони на фронті, проте українські військові не лише відповідають ударом, а й збивають ексклюзивні ворожі БпЛА. Водночас ЗСУ використовують власні передові розробки, що змінюють хід бою.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Активність дронів у бою

Трегубов зазначив, що росіяни масово застосовують дрони, але українські військові не лише активно використовують власні БпЛА, а й збивають унікальні ворожі безпілотники.

Наші сили збивають деякі вже зовсім ексклюзивні російські дрони. Також застосовуються нові українські розробки, про які ми поки не можемо говорити, але які, на жаль чи на щастя, вже з’являються у соцмережах. Війна давно стала, у першу чергу, війною дронів, навіть більше, ніж війною бронетехніки чи артилерії, не рахуючи піхоти

- пояснив Трегубов.

За його словами, дрони суттєво знизили ефективність бронетехніки. Танки більше не виконують функції прориву чи вогневої підтримки, а використовуються переважно як транспорт.

Зараз входять у моду дрони на оптоволокні, і це знову змінює всю картину бою

- додав він.

Ситуація на різних напрямках:

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських військ у районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 16 атак.

На Краматорському напрямку ворог штурмував шість разів.

На Торецькому напрямку зафіксовано дев’ять атак.

На Покровському напрямку ситуація залишається найнапруженішою - 56 атак за добу.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано п’ять атак.

Нагадаємо

УНН розповідав про складну ситуацію біля Куп‘янська. До лінії фронту від міста - всього 2 кілометри.

Також війська рф здійснюють спроби закріпитися у селах поблизу міста Покровськ, щоб взяти місто хоча б в часткове охоплення. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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