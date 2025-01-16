Збивають навіть зовсім ексклюзивні дрони: українські оборонці суттєво підвищили ефективність боротьби з ворогом

Росіяни активно застосовують дрони на фронті, проте українські військові не лише відповідають ударом, а й збивають ексклюзивні ворожі БпЛА. Водночас ЗСУ використовують власні передові розробки, що змінюють хід бою.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Активність дронів у бою

Трегубов зазначив, що росіяни масово застосовують дрони, але українські військові не лише активно використовують власні БпЛА, а й збивають унікальні ворожі безпілотники.

Наші сили збивають деякі вже зовсім ексклюзивні російські дрони. Також застосовуються нові українські розробки, про які ми поки не можемо говорити, але які, на жаль чи на щастя, вже з’являються у соцмережах. Війна давно стала, у першу чергу, війною дронів, навіть більше, ніж війною бронетехніки чи артилерії, не рахуючи піхоти

За його словами, дрони суттєво знизили ефективність бронетехніки. Танки більше не виконують функції прориву чи вогневої підтримки, а використовуються переважно як транспорт.

Зараз входять у моду дрони на оптоволокні, і це знову змінює всю картину бою