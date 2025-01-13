Окупанти намагаються взяти Покровськ хоча б в часткове охоплення, закріплюючись у селах поблизу - ОСУВ “Хортиця”

Війська рф здійснюють спроби закріпитися у селах поблизу міста Покровськ, щоб взяти місто хоча б в часткове охоплення. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

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Там (поблизу Покровська - ред.) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд… Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі. На саме місто Покровськ вони не йдуть. Це логічно, це в принципі правильно ж точки зору військової науки. Вони намагаються взяти його хоча б часткове охоплення, вони намагаються вийти, ймовірно, на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання на Покровськ. Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний