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Окупанти намагаються взяти Покровськ хоча б в часткове охоплення, закріплюючись у селах поблизу - ОСУВ “Хортиця”

Київ • УНН

 • 25676 перегляди

Російські війська намагаються закріпитися в селах навколо Покровська для часткового охоплення міста. Ворог прагне вийти до лісосмуги біля траси постачання, маючи значні людські та технічні ресурси.

Війська рф здійснюють спроби закріпитися у селах поблизу міста Покровськ, щоб взяти місто хоча б в часткове охоплення. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

Там (поблизу Покровська - ред.) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд… Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі. На саме місто Покровськ вони не йдуть. Це логічно, це в принципі правильно ж точки зору військової науки. Вони намагаються взяти його хоча б часткове охоплення, вони намагаються вийти, ймовірно, на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання на Покровськ. Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний

- сказав Трегубов.

Нагадаємо

Армія рф намагається захопити Курахове Донецької області. Російські військові штурмують малими групами, застосовують дрони, артилерію, РСЗВ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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