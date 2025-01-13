Оккупанты пытаются взять Покровск хотя бы в частичный охват, закрепляясь в селах поблизости - ОСУВ «Хортица»

Войска рф осуществляют попытки закрепиться в селах вблизи города Покровск, чтобы взять город хотя бы в частичный охват. Об этом заявил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

Там (вблизи Покровска - ред.) ряд малых населенных пунктов. Там Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый труд... Россияне пытаются там зацепиться за каждый дом и продвигаться дальше. На сам город Покровск они не идут. Это логично, это в принципе правильно же с точки зрения военной науки. Они пытаются взять его хотя бы частичный охват, они пытаются выйти, вероятно, на лесополосу, которая недалеко от трассы, через которую идет часть снабжения на Покровск. Я бы не сказал, что по состоянию на сейчас это им удалось, но они очень стараются и имеют большой ресурс. В первую очередь ресурс и человеческий, и технический, и логистический