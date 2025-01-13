росіяни продовжуть спроби захопити Курахове: що відбувається на передовій
Київ • УНН
Російські війська штурмують Курахове малими групами із застосуванням БпЛА, артилерії та РСЗВ. Українські військові контролюють ситуацію та успішно відбивають спроби просування ворога.
Армія рф намагається захопити Курахове Донецької області. Російські військові штурмують малими групами, застосовують дрони, артилерію, РСЗВ. Про це розповів у понеділок начальник відділення комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий в ефірі "Суспільне. Студія", передає УНН.
Ситуація у смузі відповідальності нашої бригади залишається дуже складною, але все ж таки контрольованою нашими силами. Противник не полишає мети захопити весь населений пункт Курахове
За його словами, просувань російські війська останнім часом не мають. "Просувань у ворога останнім часом не зафіксовано, бо всі подібні спроби вчасно виявляються і ворогу завдається адекватне вогневе ураження", — сказав Невідомий.
Він розповів, що російські війська продовжують штурми малими пішими групами на мототехніці за підтримки ударних дронів. Також активніше застосовують ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню — таким чином знищують українські позиції та руйнують місто Курахове.
"Останнім часом випадків взяття у полон не зафіксоване, бо ворог знищується на відстані від наших позицій, тому поки що у полон немає кого брати", - додав він.
Доповнення
На фронті минулої доби, 12 січня, відбулось 140 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 58 атак. Противник завдав 42 авіаудари та здійснив понад 6000 обстрілів українських позицій.