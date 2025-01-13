россияне продолжат попытки захватить Курахово: что происходит на передовой
Киев • УНН
Российские войска штурмуют Курахово малыми группами с применением БпЛА, артиллерии и РСЗО. Украинские военные контролируют ситуацию и успешно отражают попытки продвижения врага.
Армия рф пытается захватить Курахово Донецкой области. Российские военные штурмуют малыми группами, применяют дроны, артиллерию, РСЗО. Об этом рассказал в понедельник начальник отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Неизвестный в эфире «Суспільне. Студия», передает УНН.
Ситуация в полосе ответственности нашей бригады остается очень сложной, но все же контролируемой нашими силами. Противник не оставляет цели захватить весь населенный пункт Курахово
По его словам, продвижений российские войска в последнее время не имеют. «Продвижений у врага в последнее время не зафиксировано, потому что все подобные попытки вовремя выявляются и врагу наносится адекватное огневое поражение», - сказал Неизвестный.
Он рассказал, что российские войска продолжают штурмы малыми пешими группами на мототехнике при поддержке ударных дронов. Также активно применяют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня - таким образом уничтожают украинские позиции и разрушают город Курахово.
«В последнее время случаев взятия в плен не зафиксировано, потому что враг уничтожается на расстоянии от наших позиций, поэтому пока в плен некого брать», - добавил он.
Дополнение
На фронте за прошедшие сутки, 12 января, состоялось 140 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 58 атак. Противник нанес 42 авиаудара и совершил более 6000 обстрелов украинских позиций.