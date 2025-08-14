Зеленський і Стармер обговорили саміт на Алясці і гарантії безпеки: що ще було у фокусі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив саміт США-рф на Алясці, безпекові гарантії, формати безпекової роботи у межах "коаліції охочих", підтримку армії у тому числі у межах PURL та інвестиції в виробництво дронів, пише УНН.

Хороша, корисна зустріч із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції. Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи - написав Зеленський у соцмережах.

Також, зі слів Президента, обговорили продовження програм підтримки української армії, українського оборонного виробництва. "За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись", - вказав Президент.

"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - додав він.

Окремий і важливий порядок денний – інвестиції в наше виробництво дронів. Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування - повідомив Зеленський.

З його слів, "саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій". "Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку!" - зазначив Президент.

