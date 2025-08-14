Зеленський і Стармер обговорили саміт на Алясці і гарантії безпеки: що ще було у фокусі

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 14715 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 52438 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 33660 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 32813 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 32390 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 33838 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 42737 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42946 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41299 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 43195 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.6м/с
35%
755мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 5826 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 36881 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 35420 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 14892 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 14987 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 52450 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 174342 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 148252 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 137575 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 147538 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 15071 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 34172 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 56046 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 108882 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 124946 перегляди
Актуальне
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

Зеленський і Стармер обговорили саміт на Алясці і гарантії безпеки: що ще було у фокусі

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили безпекові гарантії, підтримку армії та інвестиції в виробництво дронів.

Зеленський і Стармер обговорили саміт на Алясці і гарантії безпеки: що ще було у фокусі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорив саміт США-рф на Алясці, безпекові гарантії, формати безпекової роботи у межах "коаліції охочих", підтримку армії у тому числі у межах PURL та інвестиції в виробництво дронів, пише УНН.

Хороша, корисна зустріч із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції. Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи

- написав Зеленський у соцмережах.

Також, зі слів Президента, обговорили продовження програм підтримки української армії, українського оборонного виробництва. "За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись", - вказав Президент.

"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", - додав він.

Окремий і важливий порядок денний – інвестиції в наше виробництво дронів. Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування

- повідомив Зеленський.

З його слів, "саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій". "Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку!" - зазначив Президент.

Зеленський залишив Даунінг-стріт після переговорів зі Стармером - ЗМІ14.08.25, 13:07 • 3798 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна