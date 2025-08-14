Зеленский и Стармер обсудили саммит на Аляске и гарантии безопасности: что еще было в фокусе

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 13271 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 46603 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 30595 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 29841 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 29738 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 32415 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41830 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42650 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41146 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43067 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 31341 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 33502 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 29640 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 11682 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 10651 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 46615 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 171687 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 145755 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 135255 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 145278 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Великобритания
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 11266 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 32988 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 54945 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 107844 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 123934 просмотра
Актуальное
Таймс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
WhatsApp
Signal

Зеленский и Стармер обсудили саммит на Аляске и гарантии безопасности: что еще было в фокусе

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили гарантии безопасности, поддержку армии и инвестиции в производство дронов.

Зеленский и Стармер обсудили саммит на Аляске и гарантии безопасности: что еще было в фокусе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил саммит США-рф на Аляске, гарантии безопасности, форматы работы по безопасности в рамках "коалиции желающих", поддержку армии, в том числе в рамках PURL, и инвестиции в производство дронов, пишет УНН.

Хорошая, полезная встреча с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности

- написал Зеленский в соцсетях.

Также, по словам Президента, обсудили продолжение программ поддержки украинской армии, украинского оборонного производства. "При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставок оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться", - указал Президент.

"Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина – Великобритания", - добавил он.

Отдельная и важная повестка дня – инвестиции в наше производство дронов. Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого в срочном финансировании

- сообщил Зеленский.

По его словам, "именно дроны играют решающую роль на передовой". "Украинские возможности их производить чрезвычайны. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Великобританией и всеми партнерами по этому поводу. Кир, спасибо за поддержку!" - отметил Президент.

Зеленский покинул Даунинг-стрит после переговоров со Стармером - СМИ14.08.25, 13:07 • 3648 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина