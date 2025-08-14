Зеленский и Стармер обсудили саммит на Аляске и гарантии безопасности: что еще было в фокусе
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили гарантии безопасности, поддержку армии и инвестиции в производство дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил саммит США-рф на Аляске, гарантии безопасности, форматы работы по безопасности в рамках "коалиции желающих", поддержку армии, в том числе в рамках PURL, и инвестиции в производство дронов, пишет УНН.
Хорошая, полезная встреча с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности
Также, по словам Президента, обсудили продолжение программ поддержки украинской армии, украинского оборонного производства. "При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставок оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться", - указал Президент.
"Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина – Великобритания", - добавил он.
Отдельная и важная повестка дня – инвестиции в наше производство дронов. Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого в срочном финансировании
По его словам, "именно дроны играют решающую роль на передовой". "Украинские возможности их производить чрезвычайны. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Великобританией и всеми партнерами по этому поводу. Кир, спасибо за поддержку!" - отметил Президент.
