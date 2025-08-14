Зеленский и Стармер обсудили саммит на Аляске и гарантии безопасности: что еще было в фокусе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил саммит США-рф на Аляске, гарантии безопасности, форматы работы по безопасности в рамках "коалиции желающих", поддержку армии, в том числе в рамках PURL, и инвестиции в производство дронов, пишет УНН.

Хорошая, полезная встреча с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы. Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности - написал Зеленский в соцсетях.

Также, по словам Президента, обсудили продолжение программ поддержки украинской армии, украинского оборонного производства. "При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставок оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться", - указал Президент.

"Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина – Великобритания", - добавил он.

Отдельная и важная повестка дня – инвестиции в наше производство дронов. Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого в срочном финансировании - сообщил Зеленский.

По его словам, "именно дроны играют решающую роль на передовой". "Украинские возможности их производить чрезвычайны. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Великобританией и всеми партнерами по этому поводу. Кир, спасибо за поддержку!" - отметил Президент.

