Зеленський: діалог з путіном – порожній

Президент Володимир Зеленський переконаний, що говорити з кремлівським диктатором путіном немає сенсу, адже той не хоче дипломатичного закінчення війни. Про це Зеленський розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

З путіним в принципі діалог на сьогодні порожній, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий, нібито, йти на перемовини, але віддати йому 30% території не можна