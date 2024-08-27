Зеленський: діалог з путіном – порожній
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що діалог з путіним на сьогодні порожній, оскільки той не прагне дипломатичного завершення війни. Зеленський наголосив, що неможливо віддати росії 30% території України.
Президент Володимир Зеленський переконаний, що говорити з кремлівським диктатором путіном немає сенсу, адже той не хоче дипломатичного закінчення війни. Про це Зеленський розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
З путіним в принципі діалог на сьогодні порожній, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий, нібито, йти на перемовини, але віддати йому 30% території не можна
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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що у росії немає бажання зупинити війну, адже коли хочуть миру, то не вдаються до масованих обстрілів та вбивства людей.
Зеленський: не буде хворий дід із червоної площі диктувати нам червоні лінії24.08.24, 10:19 • 22948 переглядiв