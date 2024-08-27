Зеленский: диалог с путиным - пустой

Президент Владимир Зеленский убежден, что говорить с кремлевским диктатором путиным нет смысла, ведь тот не хочет дипломатического окончания войны. Об этом Зеленский рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

С Путиным в принципе диалог на сегодня пустой, потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов, якобы, идти на переговоры, но отдать ему 30% территории нельзя - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что у россии нет желания остановить войну, ведь когда хотят мира, то не прибегают к массированным обстрелам и убийствам людей.

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