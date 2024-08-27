Зеленский: диалог с путиным - пустой
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что диалог с путиным на сегодня пустой, поскольку тот не стремится к дипломатическому завершению войны. Зеленский подчеркнул, что невозможно отдать россии 30% территории Украины.
Президент Владимир Зеленский убежден, что говорить с кремлевским диктатором путиным нет смысла, ведь тот не хочет дипломатического окончания войны. Об этом Зеленский рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.
С Путиным в принципе диалог на сегодня пустой, потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов, якобы, идти на переговоры, но отдать ему 30% территории нельзя
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что у россии нет желания остановить войну, ведь когда хотят мира, то не прибегают к массированным обстрелам и убийствам людей.
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