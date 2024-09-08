Зеленський дав посади в ОП Камишіну, Верещук та Микиті
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив Камишіна радником зі стратегічних питань, а Верещук і Микиту - заступниками керівника ОП. Микита звільнений з посади голови Закарпатської ОДА.
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником зі стратегічних питань. Ірину Верещук та Віктора Микиту призначено на посаду заступника керівника ОП, передає УНН.
Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)
Також Зеленський своїми указами призначив Ірину Верещук заступником Керівника Офісу Президента України, Віктора Микиту заступником Керівника Офісу Президента України та Дмитра Литвина радником Президента України з питань комунікацій.
Відповідно Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Доповнення
Раніше журналіст Віталій Глагола повідомляв, що Віктор Микита, чиє звільнення з посади очільника Закарпатської ОВА погодив уряд, буде призначений на посаду заступника голови Офісу Президента з питань регіональної політики, економіки, енергетики та інших регіональних питань.
4 вересня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Також ВР з другої спроби підтримала відставку Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.